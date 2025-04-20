Erkenek Tüneli’nde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, akşam saatlerinde Erkenek Tüneli içerisinde kömür yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kişi dumandan dolayı hastaneye sevk edildi. Olay sonrası uzun bir araç kuyruğu oluştu. Ancak, havalandırma ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yaklaşık iki saat sonra tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

YANGININ NEDENİ VE OLAY GÜVENLİĞİ

Olay, Erkenek Mahallesi’nde bulunan Erkenek Tüneli’nde meydana geldi. Muzaffer Taş’ın kullandığı kömür yüklü kamyon, tünel içinde seyir halindeyken alev aldı. Diğer sürücülerin uyarılarıyla, kamyon şoförü Taş aracından indi. Alevlerin kömüre sıçramasıyla yangın büyüyerek kamyonu tamamen sardı. Yangının ardından, bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, bölgeye gelen sekiz itfaiye aracıyla yoğun bir çalışma sonucunda söndürüldü.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN GÖZLEMLERİ

Yangının extinguished edilmesi sırasında bir kişi dumandan etkilenerek Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay nedeniyle tünel ulaşıma kapandı ve uzun bir araç kuyruğu oluştu. Görevliler, tünele uzak bölgelerde araçları bekletti. Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, olay yerine gelerek gerekli bilgi alarak çalışmaların takibini yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri ve dumanın tahliye edilmesinin ardından tünelin Gölbaşı-Malatya istikameti yaklaşık iki saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.