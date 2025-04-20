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Erkenek Tüneli’nde Yangın Çıktı

TÜNELDE YANGIN ÇIKTI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli’nde kömür yüklü bir tırda yangın çıktığı bildirildi. Yangın sebebiyle yaklaşık iki saat süreyle trafiğe kapatılan tünel, yeniden ulaşıma açıldı. Olay, saat 19.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu üzerindeki tünelde gerçekleşti.

KÖMÜRLÜ TIRDA ALEVLER YÜKSELDİ

Elde edilen bilgilere göre, tünel içinde seyir halindeki kömür yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev almaya başladı. Yangın, tüneli yoğun dumanla kaplarken, yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumanın yoğunluğu nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı yangın, uzun çabalar sonucunda söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir aracın sürücüsü olan Salih Ç., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bölgeye gelen Vali Seddar Yavuz, incelemelerde bulundu. Yangın sonrası tünelde yaklaşık üç saat süren çalışmalarla tünel çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemeler ise devam ediyor.

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