Erkenek Tüneli’nde Yangın Çıktı

DÜŞÜK GÜVENLİK SEBEBİYLE TUNELDE YANGIN ÇIKTI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli’nde kömür yüklü bir tırda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalan tünel, tekrar trafiğe açıldı. Olay, 19.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki tünelde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tünel içerisinde seyir eden kömür yüklü tırın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangın, tüneli yoğun dumanla kaplarken, durum ihbar edildikten sonra bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yoğun duman sebebiyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın esnasında duman nedeniyle etkilenen bir aracın sürücüsü, Salih Ç., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen Vali Seddar Yavuz, durumu yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yangının ardından yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde tünel çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdüğü belirtiliyor.