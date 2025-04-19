Erkenek Tüneli’nde Yangın Meydana Geldi

YANGIN OLAYI MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli içerisinde kömür yüklü bir kamyonda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak 1 kişi dumandan etkilendi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bu durumda, havalandırma ve temizlik çalışmalarının ardından tünel, 2 saat sonra yeniden araç trafiğine açıldı.

ALEVLER KAMYONA SIRPANDI

Olay akşam saatlerinde Erkenek Mahallesi’ndeki tünelde gerçekleşti. Muzaffer Taş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kömür yüklü kamyon, tünel içindeyken alev aldı. Diğer sürücülerin uyarısıyla Taş, aracını durdurarak tünelden indi. Alevler kömüre sıçrarken, yangın hızla büyüdü ve kamyon kısa sürede alev topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ile yapılan 2 saatlik bir mücadelenin ardından yangın söndürüldü. İlk müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 1 kişi dumandan etkilenerek Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TÜNEL ULAŞIMINA KAPANDI

Yangın nedeniyle tünel ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Görevliler, tünele uzak bölgelerdeki araçları bekletti. Yangın ihbarı sonrası Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

ULAŞIM 2 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ve yoğun dumanın tahliye edilmesinin ardından Gölbaşı-Malatya istikametindeki tünel, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.