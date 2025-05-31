Erkilet Bulvarı’nda Asfalt Yenileme Başladı

YOL YENİLEME VE ASFALT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erkilet Bulvarı’nda yol yenileme ve asfaltlama projelerine girişti. Belediyeden alınan bilgilere göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sıcak asfaltlama çalışmaları, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde yürütülüyor.

ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Erkilet Bulvarı 112 Acil Çağrı Merkezi Kavşağı ile Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği Kavşağı arasında bulunan 3 bin 300 metre uzunluğundaki yolun gidiş ve geliş yönlerinde yol asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevcut asfalt, asfalt kazıma makinesiyle kaldırılıyor ve çıkarılan freze malzemeleri, kırsal yollara serilerek geri dönüşüm sağlıyor.

TOPLAM ASFALT SERİMİ VE YATIRIM BEDELİ

Erkilet Bulvarı’nda yapılacak asfalt çalışmaları tamamlandığında toplamda 6 bin 600 metre uzunluğunda ve 21 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleşecek. Bu asfalt yatırımı için belirlenen toplam bütçe ise 35 milyon 700 bin lira olabiliyor.