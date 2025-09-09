Erling Haaland Kaza Geçirdi

Metni analiz ettim ve isteğiniz doğrultusunda yeniden yazıyorum.

HAALAND KAZA GEÇİRDİ

Manchester City’nin öne çıkan golcüsü Erling Haaland bir kaza yaşadı. 4 Eylül’de gerçekleşen hazırlık maçında, Norveç takımı Finlandiya’yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmada tek golü penaltı atışıyla Erling Haaland kaydetti.

KAZANIN DETAYLARI

Maç sonrası, kazaya karışan Haaland’ın milli takım otobüsüne çarptığı öğrenildi. Norveçli forvet, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çenesine 3 dikiş atıldığını belirtti. Zor bir durumda olan Haaland, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek taraftarlarını bilgilendirdi.