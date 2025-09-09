Haberler

Erling Haaland Kaza Geçirdi

HAALAND KAZA GEÇİRDİ

Manchester City’nin öne çıkan golcüsü Erling Haaland bir kaza yaşadı. 4 Eylül’de gerçekleşen hazırlık maçında, Norveç takımı Finlandiya’yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu karşılaşmada tek golü penaltı atışıyla Erling Haaland kaydetti.

KAZANIN DETAYLARI

Maç sonrası, kazaya karışan Haaland’ın milli takım otobüsüne çarptığı öğrenildi. Norveçli forvet, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çenesine 3 dikiş atıldığını belirtti. Zor bir durumda olan Haaland, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek taraftarlarını bilgilendirdi.

Köyceğiz’de 47 Bin 827 TL Cezai İşlem

Köyceğiz'de emniyet denetimlerinde 9 sürücüye toplam 47 bin 827 TL ceza kesildi. İki araç trafikten men edilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Hatay’da TOFAŞ’ta iki yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir TOFAŞ otomobilinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

