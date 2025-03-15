Erling Haaland Premier Lig Tarihi Yazdı

MAÇIN SONUCU EŞİT

Manchester City ve Brighton, Premier Lig’in 29. haftasında Etihad Stadiumu’nda karşılaştı. Müsabaka, 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmada Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihine bir kez daha not düşmeyi başardı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı vuruşu kullanan Norveçli oyuncu, topu ağlarla buluşturdu ve Premier Lig tarihinin en hızlı 100 gol katkısına ulaşan futbolcusu oldu. Şu ana kadar 84 gol ve 16 asist yapan Haaland, bu başarıyı 94 maçta elde etti. Önceden Alan Shearer 100 gol katkısına 100 maçta, Eric Cantona ve Mohamed Salah 116 maçta, Sergio Aguero ise 118 maçta ulaşabilmişti.