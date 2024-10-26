Ermaksan’ın Deniz Topu Artık Türkiye’de Üretim Yapıyor

ERMANSAN’IN THUNDERBOLD DENİZ TOPU TANITILDI

Yeni nesil savunma teknolojileriyle SAHA EXPO’da sergilenen Bursalı Ermaksan, dakikada 600 mermi atabilen Thunderbold Çift Namlulu Deniz Topu ile uluslararası dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’nın yanında deniz topu üreten 3. ülke haline geliyor.

EXPORT POTANSİYELİ YÜKSEK

740 mermi kapasiteli ve 5.5 ton ağırlığında olan bu dev topların Deniz Kuvvetleri’nin envanterine dahil edilmesiyle birlikte dost ülkelere ihracat yapılacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yetkinliğini artırırken, uluslararası pazarda da yerini sağlamlaştırıyor.