More
No menu items!
Ekonomi

Ermaksan’ın Deniz Topu Artık Türkiye’de Üretim Yapıyor

ermaksan-in-deniz-topu-artik-turkiye-de-uretim-yapiyor

ERMANSAN’IN THUNDERBOLD DENİZ TOPU TANITILDI

Yeni nesil savunma teknolojileriyle SAHA EXPO’da sergilenen Bursalı Ermaksan, dakikada 600 mermi atabilen Thunderbold Çift Namlulu Deniz Topu ile uluslararası dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’nın yanında deniz topu üreten 3. ülke haline geliyor.

EXPORT POTANSİYELİ YÜKSEK

740 mermi kapasiteli ve 5.5 ton ağırlığında olan bu dev topların Deniz Kuvvetleri’nin envanterine dahil edilmesiyle birlikte dost ülkelere ihracat yapılacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yetkinliğini artırırken, uluslararası pazarda da yerini sağlamlaştırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.