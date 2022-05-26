Erman Toroğlu: Çapkın olan erkek değil kadındır

Eski hakem Erman Toroğlu, Derya Tuna’nın başlattığı çapkın kadın tartışması hakkında açıklama yaptı.

Kendisinden yaşça küçük avukatı Ezgi Yavuz ile evliliğiyle son günlerde çok konuşulan Erman Toroğlu, kadın erkek ilişkilerine dair açıklamalar yaptı. Toroğlu açıklamasında “Çapkın erkek değil kadındır” dedi.

Eski hakem Erman Toroğlu, avukatı Ezgi Yavuz ile dünya evine girmişti. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca uzunca bir süre konuşuldu. Kendisinden 34 yaş küçük avukatı ile hayatını birleştiren Toroğlu, evlendikten sonra imajını da değiştirerek küpe takmaya başlamıştı. Bu konu hakkında konuşan Toroğlu, “Yaklaşık bir yıldır küpe takıyorum. İmajımı çok beğendim” demişti.

TOROĞLU’NDAN DERYA TUNA’YA DESTEK

Derya Tuna geçtiğimiz gün “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok, kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı bir şey yok” sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Toroğlu’na Derya Tuna’nın açıklamaları soruldu.

“ÇAPKIN OLAN ERKEK DEĞİL KADINDIR”

Erman Toroğlu bu konuda Derya Tuna’yı destekleyen ve şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü spor yorumcusu, “Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. O yüzden çapkın olan erkek değil, kadındır. Kadın isterse olur” diye konuştu.