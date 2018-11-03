Erman Toroğlu: Fırat Aydınus eyyamcı

Dün akşam oynanan ve kartların havada uçuştuğu olaylı derbi hakkında açıklama yapan Erman Toroğlu, hakem Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

Toroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Ben maçını seyrederken gördüm olayı. Durdur oyunu. Fırat Aydınus gibi eyyamcı iyi hakem ama eyyamcı. Maç bitsin üzerini yıkılmasın. Al maç üzerine yıkılsın… Böyle bir rezillik yaratmaya mecbur musunuz? Bunu yapan kim? Tek başına hakem. Ya kardeş çıkıyor, yılanın başını ez. Dön arkaya bak. Oyunu durdur. Çağır ikisine de sarı, ikisine de kırmızı. Bitti. Maçı kazandın. Bu olaylar olmaz. Al maçı bir yerine götür, eve mi götüceksin Fırat Aydınus. Nereye götüreceksen..

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