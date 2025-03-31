Erman Toroğlu’ndan Galatasaray ve Şike Yorumu

ERMAN TOROĞLU’NUN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaraylı Yunus Akgün ile ilgili çarpıcı sözler sarf eden Toroğlu, “Yunus Akgün yetenekli bir çocuk ama söylediği sözler boş. ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ dediler, herkes Fenerbahçelilere karşı geldi. Yunus Akgün böyle yaparsa herkes Galatasaray’a düşman olur” dedi.

GALATASARAY’DA SORUNLAR VAR

Beşiktaş’ın önemine de değinen Toroğlu, “Beşiktaş’ı hafife almak doğru değil” ifadesini kullandı. Torreira’nın açıklamalarıyla Galatasaray’ın durumu hakkında düşündüklerini aktaran Toroğlu, “Galatasaray’ın iyi çalışmadığını, takımda sorunlar olduğunu görüyoruz. Abdülkerim Bardakcı’nın oyundan çıkarken teknik ekibe tepki vermesi de bu durumun bir özetidir. Galatasaray’da bir başıbozukluk var. Yönetim, futbolcu ve oyuncu arasında kopukluk var” şeklinde konuştu.

KONUŞULMAYACAK İFADELER

Galatasaray için bu sezonu değerlendiren Toroğlu, “Galatasaray, 10 haftadır iyi top oynamıyor. 1-2 futbolcuyla götürüyorlardı ama bunu söylediğimizde tepki alıyorduk. Şans hala Galatasaray’ın elinde. Çünkü Fenerbahçe de çok iyi oynamıyor. Galatasaray’da içeride arı kovanına çomak sokanlar var. Bu takımın içerisinde bir şeyler var, bunları yöneticiler çözecek” dedi.

BODRUM FK – FENERBAHÇE MAÇI ÜZERİNE TAHMİNLER

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasındaki maça da değinen Toroğlu, “İbrahim Hatipoğlu’nun Bodrum FK – Fenerbahçe maçıyla ilgili sözlerine katılıyorum. Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı. Bodrum FK hocası, eskiden Jose Mourinho’nun yardımcısıydı. Ben Bodrum FK Başkanı ya da yöneticisi olsam hesap sorardım” ifadelerini kullandı.