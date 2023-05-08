Erman Toroğlu: TFF Başkanı isterse belgeleri veririm

Eski hakem Erman Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Toroğlu’nun açıklamalarının tamamı:

“3-3 biten Fenerbahçe-İstanbulspor maçı; Erol Ersoy TV gözlemcisi yani evinde oturuyor. İsmet Arzuman ise stadyumdaki gözlemci. Büyükekşi dedi ki “Bir gözlemciyle olmuyor, 2 gözlemci yapalım bu adamlar baskı altında kalmadan raporlarını versinler, ortalamayla hakemi değerlendirelim. Maç bittikten sonra İsmet Arzuman, evdeki gözlemci Erol Ersoy’u arıyor ve hiçbir yetkisi olmadan VAR’ın verdiği penaltı hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor.”

GÖZLEMCİYE FLAŞ MESAJ

“Erol da kendisine sorulmaması gereken bir pozisyon olduğunu söylüyor. İsmet, “Lale Orta hakemin desteklenmesini istiyor, hakemin notunu değiştir” diyerek Erol’a mesaj atıyor. Erol ise değiştirmeme sebebini teknik nedenleri ile cevaplıyor. İsmet hakeme tam not vererek raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere üç maça gidiyor. Erol Ersoy ise cezalandırılıyor. TFF Başkanı isterse belgeleri veririm.”

ARZUMAN İÇİN MENAJERLİK İDDİASI

“İsmet Arzuman, 2008 yılında merhum TFF Başkanı Hasan Doğan’ın aforozundan sonra 2022 yılında Sabri Çelik komitesine giriyor yani 14 yıl sistemde yok. Bu süre içinde Arzuman 3 futbol kulübünde menajerlik yapıyor.

Siz ne yapıyorsunuz ya? Menajerlik yapan adamı nasıl TFF’ye alıyorsun. Cem Papila’ya 8 Nisan’daki Kayserispor-Ümraniyespor maçından, Sabit Hacıömeroğlu’na ise 10 Nisan’daki Altınordu-Eyüpspor maçından günümüze kadar maç verilmiyor.”

“Acaba başka kimler notunu değiştir diye mektup aldı? Acaba yazı yazmadan da telefon talimatı alanlar oldu mu? İsmet Arzuman dün akşam Antalyaspor-Beşiktaş maçının gözlemcisiydi. Mete Kalkavan’a ne not verdi acaba? Raporunu göndermeden Lale Orta’yı arayıp kırmızı kart olayında rapora ne yazalım diye sordu mu? Arzuman, Sabri Çelik’in komitesindeyken maçları katleden hakemler için gözlemcileri; hakemi destekleyin diye arıyor muydu?”

“TFF başkanının yerinde olsam o maçın akşamındaki Lale Orta, İsmet Arzuman ve Erol Ersoy’un telefon kayıtlarını araştırırdım. Ancak kendisi şu an Samsun’da Karadeniz turunda.”

HAKEMLERE MAÇ GÜNÜ TELEFON

“Bu Lale Orta maç sabahı hakemleri arayarak bazı şeyler konuşuyormuş. İyi dileklerde bile bulunuyor olabilir ama bu çok yanlış ama hakem söyleyeceği her şey yanlış yorumlayabilir. Hakemin kafasını neden karıştırıyorsun? Sen geldin 1 hafta sonra kendini ve Cüneyt Çakır’ı UEFA gözlemcisi yaptın. Neyi kovalıyorsunuz? TFF seçimleri yapılacak, bu komite bütün arkadaşlarını listeye koyup gönderebilir.”

“Bu ikisi (Lale Orta-Cüneyt Çakır) Türkiye’deki üst düzey liglerde hiç gözlemcilik yapmadılar. 14 sene dışarıda kalırken kulüplerde menajerlik yapmayacaktın İsmet Arzuman! Bu hakem alemini temizlemediğin sürece hiçbir şeye giremezsin. Mesela Fırat Aydınus hiç piyasada yok, bu işlerin içine hiç girmiyor. Rezilliğini çıkardınız alayanız gitsin, sizi getiren de gitsin.”

“O kulüp başkanıyla o kulüp başkanı kol kola, arkadan başka konuşuyorlar. Bu hakemler bazı kulüp başkanlarından destek alıyorlar. Sen nasıl menajerlik yapıp TFF’ye girersin İsmet Arzuman?”

BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ BİLGİ İSTEDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Sabah’da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF’nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağı öğrenildi. Ayrıca Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, MHK Başkanı Lale Orta’dan kendisine bu iddialarla ilgili detaylı olarak bilgi vermesini istediği kaydedildi.