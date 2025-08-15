Haberler

Ermenek’te Orman Yangını, Ekipler Sevk Edildi

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Karaman’ın Ermenek ilçesinde orman yangını meydana geldi ve bölgeye çok sayıda muhafaza ekibi sevk edildi. Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

KÖYLÜLER İHBARDA BULUNDU

Dumanları gören köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek’ten Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD’a bağlı birçok ekip bölgeye yönlendirildi. Alevlerin hızla yayılması sonucunda Orman Genel Müdürlüğü’nden dört helikopter desteği talep edildi.

MÜDAHALE İÇİN EKİPLER İLK ULAŞTI

Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte yangına müdahale etmeye başladı.

