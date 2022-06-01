Ermenistan ateş açtı

Yukarı Karabağ için savaşan Azerbaycan ile Ermenistan arasında sular durulmuyor. Ermenistan, sınırda bir kez daha ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.