Ermenistan Başbakanı’ndan Tarihi İstanbul Ziyareti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 20 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile İstanbul’a yapacağı ziyaret, tarihi bir öneme sahip. Bu ziyaret, Ermenistan’dan Türkiye’ye bu düzeyde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak. Türkiye, 1993’te Dağlık Karabağ’ın işgali sonrası Ermenistan ile diplomatik ilişkileri kesmişti. 2009 yılında dönemin cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Serj Sarkisyan, önce Erivan’da daha sonra Bursa’da birlikte bir maç izletmişti. Son dönemde Paşinyan, Erdoğan’ın Haziran 2023’teki cumhurbaşkanlığı törenine katılmış ve iki lider, çeşitli uluslararası zirvelerde bir araya gelmişti. En son Mayıs ayında Arnavutluk’taki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yüz yüze görüşen Erdoğan ile Paşinyan, Ramazan Bayramı sırasında da telefon görüşmesi yapmışlardı. Ancak yarın gerçekleşecek görüşme, “çalışma ziyareti” olarak nitelendirildi.

TARİHİ ZİYARETİN ÖNEMİ

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bu ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Bu tarihi bir ziyaret çünkü Ermenistan başbakanı seviyesinde ilk ziyaret olacak” dedi. Görüşme, Türkiye ve Ermenistan arasında henüz diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen yürütülen normalleşme süreci açısından büyük bir öneme sahip. İki ülke 2021 yılında ilişkileri “normalleştirmeye” karar vermiş olsa da süreç devam ediyor. Ankara’daki diplomatik kaynaklar, Ankara-Erivan arasında son dönemde artan diyaloğu vurguluyor. Paşinyan, Prag’da yaptığı bir toplantıda Türkiye ile olan ilişkiler hakkında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç görüşmemiz oldu ve bu görüşmeler oldukça yapıcı geçti. Sahada henüz somut sonuçlar olmasa da önemli ilerlemeler kaydettik” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK PROTOKOL BEKLENİYOR

Ziyaret sırasında Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a nasıl bir protokol uygulanacağı ise henüz bilinmiyor. Fakat görüşmenin İstanbul’da ve “çalışma ziyareti” çekiminde olması, diğer devlet ve hükümet başkanlarına uygulanan standart protokolün uygulanmayacağı yönündeki yorumları artırıyor. Paşinyan’ın ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bugün Türkiye’ye yapacağı ziyaretin hemen ardından gerçekleşecek olması bakımından da dikkat çekiyor. Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen “Azerbaycan Mahallesi” konut projesinin açılışını yapacaklar. İki liderin, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilerleyen normalleşme sürecini detaylı bir şekilde ele alması bekleniyor.

ULAŞIM PROJELERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Türkiye ve Ermenistan, 2021 yılında karşılıklı olarak özel temsilciler atayarak diplomatik ilişkilerin zemininin oluşturulmasına yönelik bir süreci başlatmışlardı. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki 2020’deki çatışmalar sonrası başlatılan normalleşme sürecinde ilerleme kaydedilmesine rağmen net bir anlaşmaya henüz varılamadı. Türkiye, öncelikle Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin kalıcı bir barış antlaşması ile sonuçlanmasını bekliyor. Bu bağlamda Ermenistan, Türkiye’den Azerbaycan üzerinde bir nevî baskı uygulamasını umut ediyor.

Bunun yanı sıra, Paşinyan’ın gündeme getireceği konulardan biri Alican-Margara sınır kapısının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport kullanıcılarına açılması olacak. Bu konuda 2023 içerisinde bir mutabakata varılmıştı. Ermenistan, sınır kapısının işlevsel hale gelmesi için gerekli renovasyon çalışmasını tamamladı ama Türkiye bu konuda henüz bir adım atmadı. Ayrıca görüşmelerde, başta İsrail-İran çatışmaları olmak üzere tüm bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. Türkiye ve Ermenistan, İran ile kara sınırı bulunan iki ülke olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Güney Kafkasya’da barışın sağlanması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için bölge ülkeleri arasındaki bağlantısallığı artıracak projelerin de gündeme gelmesi muhtemel. Türkiye, Orta Koridor aracılığıyla ve Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birleştiren ulaşım projelerine büyük önem veriyor. İran’daki gelişmelerin Güney Kafkasya üzerinden ulaşım hatlarının devreye sokulması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.