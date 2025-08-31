Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Çin’de

ERMENİSTAN BAŞBAKANINDAN ÇİN ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümüne yönelik anma törenlerine iştirak etmek amacıyla Çin’e geldi. Paşinyan, liman kenti Tianjin’de, zirve öncesi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

STRATEJİK ORTAKLIK AÇIKLAMASI

Bu buluşmada, iki ülke arasında yeni bir stratejik ortaklık kurulduğu duyuruldu. Paşinyan’ın ziyareti, iki ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

