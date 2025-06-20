Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ı ziyaret etti

ERMENİSTAN BAŞBAKANI’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptı. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

RESMİ TÖREN YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider, heyetlerini takdim ederek doğrudan görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülkenin Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Ararat Mirzoyan da yer aldı.

KISALTI GÖRÜŞME HAKKINDA

İki lider arasındaki görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Bu, Başbakanlık düzeyinde yapılan ilk görüşme olarak kayda geçti. Gündeme dair birçok konuda fikir alışverişi yapılırken, Paşinyan son altı ayda Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri hatırlattı.

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bu ziyareti değerlendirirken, “Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak.” şeklinde ifadelerde bulundu.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

Bu ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022’den bu yana süren normalleşme sürecinin önemli bir aşamasını temsil ediyor. Ayrıca, mevcut bölgesel dengeler üzerinde etkili olabilen bu temas, Kafkasya’daki jeopolitik durumun yeniden şekillenmesine yol açabiliyor.