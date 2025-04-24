Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Kınadı

PAŞİNYAN’IN TUTUMU KINANDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla Erivan’da gerçekleştirilen yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı. Paşinyan, bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Başbakan Paşinyan’ın basın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, “Başbakan Paşinyan, bu tutumu kınamakta, sorumsuz ve kabul edilemez olarak değerlendirmektedir.” ifadelerini kullandı. Bağdasaryan, özellikle komşu devletlerin bayraklarının yakılmasının, uluslararası alanda tanınan bir devlet tarafından farklı bir şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti.

PROVOKATİF DAVRANIŞLARIN ETKİSİ

Ayrıca, bu tür olayların provokatif ve kışkırtıcı bir davranış olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Paşinyan, bu tarz tutumların uluslararası ilişkilerde gerginlik yaratabileceğini vurguladı.