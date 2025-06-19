Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İstanbul’a geliyor

ERMENİSTAN BAŞBAKANININ İSTANBUL ZİYARETİ TARİHİ BİR ÖNEM TAŞIYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a gelecek. Bu ziyaret, Ermenistan’dan Türkiye’ye bu düzeyde gerçekleşecek ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Türkiye, 1993’te Dağlık Karabağ’ın işgalinin ardından Ermenistan ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Eski Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Serj Sarkisyan, 2009 yılında birlikte maç izleme fırsatını değerlendirmişti. Son dönemde Paşinyan, Erdoğan’ın Haziran 2023’teki cumhurbaşkanlığı törenine iştirak etmiş ve iki lider uluslararası zirvelerde de bir araya gelmişti. En son olarak, Mayıs ayında Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde buluşmuşlardı. Ayrıca, Kurban Bayramı sırasında telefon görüşmelerine de kurmuşlardı. Ancak yarın yapılacak ziyaret, “çalışma ziyareti” olarak adlandırılmasıyla öne çıkıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, bu ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Bu tarihi bir ziyaret çünkü Ermenistan başbakanı seviyesinde ilk ziyaret olacak” dedi. Ziyaretin, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor. İki ülke, 2021 yılında ilişkilerde normalleşmeye karar vermişti ancak bu süreç devam ediyor. Ankara’daki diplomatik kaynaklar, son dönemde artan diyaloğa dikkat çekiyor. Paşinyan, bu hafta Prag’da gerçekleştirilen bir toplantıda Türkiye ile ilişkiler hakkında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç görüşmemiz oldu ve bu görüşmeler oldukça yapıcı geçti. Sahada henüz somut sonuçlar olmasa da önemli ilerlemeler kaydettik” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Üç yıl önce Ermenistan, Türkiye’nin bir konuya yönelik tutumunu öğrenmek istediğinde, bunu sadece üçüncü tarafların arabuluculuğuyla yapabiliyordu. Bugün ise komşularımızla doğrudan, hatta günlük temaslarımız var” dedi.

PROTOKOL VE GÜNDEM MADDELERİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a uygulanacak protokol henüz netlik kazanmış değil. İstanbul’da gerçekleşecek görüşmenin, çalışma ziyareti kapsamında olması sebebiyle diğer devlet ve hükümet başkanlarına uygulanan protokolün geçerli olmayabileceği düşünülüyor. Paşinyan’ın ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’ye yapacağı ziyaretten hemen sonra geliyor. Erdoğan ve Aliyev, 2023 depremlerinin ardından “Azerbaycan Mahallesi” adıyla inşa edilen konut projesinin açılışını gerçekleştirecekler. İki liderin, Ermenistan ile Türkiye ve Azerbaycan’ın ayrı ama eş güdüm içinde yürüttükleri normalleşme sürecini kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor. Mart ayında Azerbaycan ve Ermenistan, 17 maddelik bir anlaşma metninde uzlaştıklarını duyurmuşlardı ancak Azerbaycan, Ermenistan’ın anayasasında Karabağ ile ilgili ifadelerin yer alması sebebiyle anayasa değişikliği talep ediyor. Paşinyan, bu konuda olumlu mesajlar vererek, “Ancak bu, ulaşmanın imkansız olduğu bir alan olmamalı” dile getiriyor.

ULAŞIM VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Görüşmeler sırasında Paşinyan’ın gündeme getireceği bir diğer konu Alican-Margara sınır kapısının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerine açılması olacak. İki ülke bu konuda 2023 yılında bir mutabakata varmıştı. Ermenistan, sınır kapısının işlevsel hale gelmesi için renovasyon çalışmalarını tamamladı. Fakat Türkiye, henüz bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili herhangi bir adım atmadı. Görüşmeler çerçevesinde, bölgedeki diğer konuların da ele alınması bekleniyor. Türkiye ve Ermenistan, İran’a kara sınırı olan iki ülke olarak gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın pekiştirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla projelerin görüşülmesi gündemde. Türkiye, Orta Koridor ve Azerbaycan ile Nahçıvan’ı bağlayan ulaşım projelerine ciddi önem veriyor. İran’daki gelişmeler, Güney Kafkasya üzerinden ulaştırma hatlarının hayata geçirilmesi açısından önemli bir rol oynuyor.