Ermenistan’da Kata Takımı Bronz Madalya

ERMENİSTAN’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONA

Ermenistan’da gerçekleştirilen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Türkiye Milli Erkek Kata Takımı bronz madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan’da 48 farklı ülkeden 463 sporcunun katılım gösterdiği etkinlik, takım müsabakalarıyla sona erdi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş ve Hüseyin Can Göksu’dan oluşan Erkek Kata Takımı, üçüncülük mücadelesinde İngiltere ile karşılaştı. Takım, bu maçı kazandı ve bronz madalya elde etti.