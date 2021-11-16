Azerbaycan’la Karabağ konusunda kriz yaşayan ve bölgeye saldırılar düzenleyen Ateşkese ihlal eden Ermenistan Rusya’dan yardım istedi.
Rus haber ajansları, Erivan yönetiminin 1997’deki anlaşmanın uygulanıp Ermenistan’ın savunulması için yardım istendiğini bildiriyor.
Dağlık Karabağ’da son haftalarda sıklıkla Azerbaycan cephe hatlarına saldırı düzenleyen ve ateşkesi ihlal eden Ermenistan, bugün Rusya’dan resmen yardım istedi.
rus Tass haber ajansı, Erivan’dan gelen yardım talebinin 1997’de imzalanan anlaşmaya dayandırıldığını bildiriyor.
27 Eylül 2020’de başlayan İkinci Dağlık Karabağ savaşında hezimet yaşayan ve 44 günde sahadan silinen Ermenistan, işgal ettiği toprakların büyük bölümünü kaybetmişti.
Aylarca istifası istenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün Savunma Bakanı’nı görevden almıştı. Paşinyan, Arshak Karapetyan’ı koltuğundan eden söz konusu kararı Azerbaycan askerlerinin sınır ihlali yaptığını gerekçe göstererek aldı.