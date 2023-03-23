Ermenistan'ın Türkiye ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynanacak Ermenistan-Türkiye maçının hakemi belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde Türkiye’nin Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde Ermenistan deplasmanına konuk olacak. D Grubu’nda yer alan ve maça ‘mutlak galibiyet’ parolası ile çıkacak olan milli takımmızın karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA, 25 Mart Cumartesi günü Ermenistan’da oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan 39 yaşındaki Jose Maria Sanchez’in yöneteceğini açıkladı. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Republican Stadı’ndaki mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. A Milli Takım, Ermenistan maçının ardından gruptaki ikinci maçında Hırvatistan’la karşılaşacak.

Milli takımın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor),

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)