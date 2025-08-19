Haberler

Ermenistan Ve İran Liderleri Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Başbakan Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir araya geldi. İki lider, 1,5 saat süren görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası yapılan heyetler arası ve ikili görüşmeler neticesinde, siyasi, sosyal, kültürel, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarını kapsayan toplam 10 mutabakat zaptı imzalandı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ortak basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik iş birliği programının nihai hale getirilmesi ve imzalanması için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin İran’ın endişelerini dile getiren Pezeşkiyan, Tahran’ın Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına her zaman öncelik verdiğini ifade etti.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, basın toplantısındaki konuşmasında, İran ile ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme zamanının geldiğini belirtti. Ermenistan üzerinden geçecek ulaşım hatlarının tamamen Ermenistan’ın yargı yetkisi altında olacağını vurgulayan Paşinyan, “Ermenistan ile İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır” dedi. Paşinyan, Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarını yeniden faaliyete geçirmek olduğunu belirtti ve bu durumun Ermenistan ile İran arasında demir yolu iş birliğine yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

