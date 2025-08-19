Ermenistan Ve İran Liderleri Görüştü. Kafkasya Yönetimi Kafkasya’ya Ait Olmalı. İlişkiler Stratejik Ortaklık Derecesine Yükseldi. Bağlar Tarih Boyunca Süregelmiştir. On Mutabakat Zaptı İmzalandı. Barış Müzakereleri Desteklenecektir

ERMENİSTAN VE İRAN’IN STRATEJİK İLİŞKİLERİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir araya geldi. İki lider, 1,5 saat süren görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere yeni bir ivme ve nitelik kazandıracağına dair güven ifade ederek, “Artık zamanı gelmişti. İki ülkenin ilişkilerini stratejik ortaklık derecesine yükseltmek konusunda mutabık kaldık” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran ve Ermenistan halkları arasında güçlü bir dostluğun olduğuna dikkat çekti.

KÜLTÜREL BAĞLAR VE GEÇMİŞİN ÖNEMİ

Pezeşkiyan, Ermenistan’ın İran’ın önemli komşularından biri olduğunu belirterek, “Tarih, iki ülke halkı arasındaki yakınlığın derinliğine tanıklık etmektedir. İran ve Ermenistan arasındaki ortak kültürel unsurlar, dostluk bağlarının en açık göstergesidir” dedi. Pezeşkiyan, Ararat Dağları’ndan İran Platosu’na kadar olan bölgenin tarihi ve kültürel derinliklerine vurgu yaptı. İki ülke arasında gerçekleşen verimli görüşmelerin ardından birçok belge ve mutabakat zaptının imzalandığını belirtti.

GÜVENLİK VE POLİTİK DÜZENİN ÖNEMİ

Pezeşkiyan, İran’ın komşularının huzur ve refahını önemli gördüğünü ifade ederek, “Dostluk ve yakınlaşmaya odaklanmak, güvenliğin kalıcılığının ve kalkınma yolunda ilerlemenin en önemli güvencesidir” dedi. Ayrıca, Kafkasya’daki siyaset ve yönetim konusuna özellikle dikkat çekerek, “Kafkasya’da yönetim, Kafkasya’ya ait kalmalıdır” ifadesini kullandı. Pezeşkiyan, bölgede güç kullanımı ya da tehditlerine karşı olduklarını da vurguladı.

BARIŞ MÜZAKERELERİNİN DESTEKLENMESİ

Kafkasya’da barışın stratejik önemine de değinen Pezeşkiyan, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerini destekliyoruz. İran, Kafkasya’da uluslararası sınırların değiştirilmesini kabul etmemekte ve bu bölge jeopolitik rekabetlerin sahasına dönüşmemelidir” şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN BELGELER

Ziyaret kapsamındaki iş birliği belgeleri imza töreninde, siyaset, toplum, kültür, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında toplamda 10 mutabakat zaptı imzalandı. İki lider, aralarındaki temaslara ilişkin ortak bildiriyi de imzalayarak, işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını ortaya koydu.