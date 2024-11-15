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Spor

Ernest Muci Arnavutluk Takımında Sakatlandı

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Sakatlık Antrenmanda Gerçekleşti

Beşiktaş futbol takımının yıldız oyuncusu Ernest Muci, Arnavutluk Milli Takımı’nın çarşamba günü yapılan antrenmanında sakatlandı. Antrenman sırasında 2-3 oyuncuyu çalımlayan Muci, sert bir vuruş yaparken destek ayağını yere koyamayarak yere düştü. Bu ani olay sonucunda acı içinde kalan Muci, takım arkadaşları ve teknik heyetinin hızlıca yanına koşmasıyla dikkat çekti.

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Muci, ayağının üzerine basmayı denese de başarılı olamadı. Çalışmaya devam edemeyeceğini anlayarak kenara gelen futbolcunun durumu, sağlık ekipleri tarafından yapılacak detaylı tetkiklerden sonra kesinleşecek. Muci’nin sakatlığı, Beşiktaş için önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

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