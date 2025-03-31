Erokspor, Play-Off İçin Elinden Geleni Yapacak

MAÇ ANALİZİ VE ÖNEMİ

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, Erokspor için önemli bir dönüm noktası oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Osman Özköylü, elde edilen sonucun takımı mutlu ettiğini vurguladı. Özköylü, “Çok önemli bir galibiyet. Gerçekten çok mutluyuz. Haftalardır maç kazanamayan, berabere maç bitiren, üç puanı özleyen bir takımın bugün aldığı sonuç gerçekten hepimiz çok mutlu etti” şeklinde değerlendirme yaptı.

PERFORMANS VE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Özköylü, milli maç dönemi boyunca oyuncularla bir iletişim geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Oyuncuların birbirlerini tanıması ve özgüven kazanması adına önemli adımlar atıldığını belirtti. Maç boyunca bazı hatalar yaptıklarını ve bu hataların basit pozisyonlarla sonuçlandığını dile getiren Özköylü, “İlk yarı önde bitirmemize rağmen istediğimiz oyunu tam ortaya çıkaramadık” diye konuştu.

İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri ve alınan önlemler ile rakibi durdurmayı başardıklarını söyleyen teknik direktör, “Üçüncü gol bizi rahatlattı” ifadesini kullandı. Ayrıca, sayılmayan bir golün varlığına da dikkat çekerek, “Orada maalesef Furkan hoca anlık bir hata yaptı. Keşke düdüğü çalmasaydı” dedi.

PLAY-OFF HEDEFİ

Bundan sonraki hedefleri hakkında bilgi veren Özköylü, ligdeki rekabetin zorluğuna dikkat çekti. “Önemli olan bugün kazanmaktı. Çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı alınmış çok önemli bir galibiyetti” diyen teknik direktör, puan farklarının azaldığını belirterek, “Kendimize bir play-off hedefi olabilir mi onu düşüneceğiz, bunun için mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu. Kalan maçların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özköylü, “En iyi sonuçları alarak yukarılara çıkıp play-off hattını zorlayacağız” ifadeleriyle sürdürdü.