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Spor

“Erokspor ve Şanlıurfaspor Puanları Paylaştı”

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TRABZON’DA HIZLI BAŞLANGIÇ

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın başlama düdüğünden sonra, 12. dakikada Catakovic’in pasıyla buluşan Mame Faye, ceza sahası içindeki sağ tarafından arka direğe doğru yaptığı ortada Oscar Pinchi’nin topu filelere göndermesiyle Erokspor öne geçti.

ŞANLIURFASPOR’DAN DENGELEME

Esenler Erokspor’un 1-0 öne geçmesinin ardından, Şanlıurfaspor da maçta dengeyi sağlamak için yoğun çaba harcadı. İkinci yarıda, Şanlıurfaspor’un geliştirdiği ataklarla beraber, maçtaki dengeler yeniden oluşmaya başladı. Bu mücadele sonunda her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

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