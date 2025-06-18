Erol Bilecik İstifasını Açıkladı

EROL BİLECİK’TEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, istifa edeceği yönünde çıkan haberlerle ilgili bir yanıt verdi. Eylül ayında kulübündeki görevinden ayrılacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bilecik, “Büyük Fenerbahçe Camiasına, Kamuoyunda şahsım ve kulübümüz hakkında gündeme gelen iddialar sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRİLMESİ

Bilecik, Kurban Bayramı öncesinde Sayın Başkan ve Genel Sekreter’e gönderdiği e-postanın hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirildiğini belirtti. “Söz konusu e-postamın esas alıcıları dışında üçüncü kişilere kazara gönderilmesi söz konusu değildir. Bu özel yazışmanın izinsiz elde edilip yayımlanması, Türk Ceza Kanunu’na göre ağır yaptırımları olan bir suçtur” şeklinde konuştu. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçiren ve yayma suçları için tüm yasal haklarını kullanacağını vurguladı.

SALDIRILARA CEVAP VERMEDE HUKUKA BAĞLI KALMA

Bilecik, suçunu alenen itiraf edenler hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. “Hukukun üstünlüğüne olan inancım gereği, bu saldırılara aynı yollarla karşılık vermeyeceğim” diyen Bilecik, faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağını ifade etti.

ORTADA BİR LINÇ KAMPANYASI VAR

Bilecik, şahsı ve ailesine yöneltilen hakaretlerin, kulübün menfaatlerini zedeleyecek bir boyuta ulaştığını belirtti. “Kendilerini ‘muhalefet’ olarak tanımlayan bu organize faaliyet, her gün yeni bir yöneticiyi hedef alarak aylardır süregelen bir linç kampanyası yürütmektedir” dedi. Fenerbahçe’nin başkanını yıkmaya yönelik çabaların açıkça görüldüğünü savundu.

GÖREVİMİ RESMEN SONLANDIRACAĞIM

Bilecik, “Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim” diyerek Eylül ayında görevini resmen sonlandıracağını aktardı. “Fenerbahçe’ye hizmet, hayatımın en kıymetli sorumluluklarından biri olmuştur. Yedi yıl boyunca bu büyük camiaya olan bağlılığımdan hiç ödün vermedim” dedi ve camia üyelerine teşekkür etti.