Erol Bilecik’ten Aziz Yıldırım’a mail

ESKİ BAŞKAN HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisiyle ilgili hakaret içeren bir e-posta atan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik hakkında harekete geçiyor. Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç’a gönderdiği bir e-postada Erol Bilecik’in kendisine hakaretler ettiğini belirterek, bu konuda kulüpten ihraç edilmesi için disiplin kuruluna başvurdu.

DİSİPLİN KURULU ŞAHİTLERİ DİNLEYECEK

Başvuru dilekçesinde Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve bu mailin içeriğini ortaya çıkaran gazeteci Feridun Niğdelioğlu’nu şahit olarak gösterdi. Disiplin kurulunun duruşma sırasında bu şahısları da dinleyeceği öğrenildi.

YANLIŞ MAIL GÖNDERİMİ

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu’nun haberine göre, Erol Bilecik, Başkan Ali Koç’a yönelik göndereceği maili yanlışlıkla Index isimli şirketin 700 kişilik e-posta listesine göndermişti. Bilecik’in yolladığı e-postada Aziz Yıldırım’a yönelik dikkat çeken ifadeler bulunuyordu. Bilecik, e-postasında “Aziz Efendi’yi sandığa gömdük. Özellikle bu seçimde sizin Aziz Efendi’yi üçüncü kez sandığa ve tarihe gömmeniz için elimden gelenin 1000 fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Bu densiz adamı sandığa üçüncü kez gömmek konusunda benim için sarih…” ifadelerini kullandı.