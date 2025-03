Erol Bulut, Veto Ettiği Transferleri Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Teknik direktör Erol Bulut, geçmişte Fenerbahçe ve Cardiff City’de çalıştığı dönemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor’a verdiği demeçte, Fenerbahçe’de veto ettiği transferlerin gerçekleştiğini belirtirken, “Transfer kararları ortak verilmediğinde sorun ortaya çıkar. Benim gelmesin dediğim, veto ettiğim futbolcular imza attı. Bu bir gerçek” sözleriyle durumu özetledi.

TRANSFERCİLER ARASINDAKİ FARKLILIK

Diego Perotti transferi üzerine eleştirilerde bulunan Bulut, yönetime olumsuz bir rapor sunduğunu ifade etti. “Diego Perotti’nin sağlık raporunu bizim o dönemki doktorumuz sundu. Ben de kendisiyle ilgili istemediğime dair rapor sundum. Sağlam bir Perotti’yi her zaman istersiniz. Son 3 sene 300 gün top oynamamış. Her sene 3, 3.5 ay sakat” diyerek durumu netleştirdi. Ayrıca, “Bakasetas’ı ben getirdim, adamın her şeyini biliyorum. Yunanistan’dan biz Alanya’ya getirdik. Fenerbahçe’ye de istedim. Fenerbahçe’de çok iyi işler yapabileceğinden kesin emindim. Sonuçta alınmadı, Perotti alındı” ifadelerini kullandı.

Enner Valencia, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu hakkında da özel değerlendirmelerde bulunan Bulut, “Enner Valencia için röportaj yapmıştım seneye 20-25 gol atacak diye sonra bana gülmeye başladılar. 60’ın üzerinde gol attı” şeklinde durumu anlattı. Bulut, Ferdi Kadıoğlu’nun performansına da dikkat çekerek, bu süreçte yaşadığı eleştirilere maruz kaldığını vurguladı.