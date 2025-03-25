Gündem

Erol Bulut, Veto Ettiği Transferleri Açıkladı

erol-bulut-veto-ettigi-transferleri-acikladi

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Teknik direktör Erol Bulut, geçmişte Fenerbahçe ve Cardiff City’de çalıştığı dönemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor’a verdiği demeçte, Fenerbahçe’de veto ettiği transferlerin gerçekleştiğini belirtirken, “Transfer kararları ortak verilmediğinde sorun ortaya çıkar. Benim gelmesin dediğim, veto ettiğim futbolcular imza attı. Bu bir gerçek” sözleriyle durumu özetledi.

TRANSFERCİLER ARASINDAKİ FARKLILIK

Diego Perotti transferi üzerine eleştirilerde bulunan Bulut, yönetime olumsuz bir rapor sunduğunu ifade etti. “Diego Perotti’nin sağlık raporunu bizim o dönemki doktorumuz sundu. Ben de kendisiyle ilgili istemediğime dair rapor sundum. Sağlam bir Perotti’yi her zaman istersiniz. Son 3 sene 300 gün top oynamamış. Her sene 3, 3.5 ay sakat” diyerek durumu netleştirdi. Ayrıca, “Bakasetas’ı ben getirdim, adamın her şeyini biliyorum. Yunanistan’dan biz Alanya’ya getirdik. Fenerbahçe’ye de istedim. Fenerbahçe’de çok iyi işler yapabileceğinden kesin emindim. Sonuçta alınmadı, Perotti alındı” ifadelerini kullandı.

Enner Valencia, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu hakkında da özel değerlendirmelerde bulunan Bulut, “Enner Valencia için röportaj yapmıştım seneye 20-25 gol atacak diye sonra bana gülmeye başladılar. 60’ın üzerinde gol attı” şeklinde durumu anlattı. Bulut, Ferdi Kadıoğlu’nun performansına da dikkat çekerek, bu süreçte yaşadığı eleştirilere maruz kaldığını vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’nun Kaldığı Cezaevinde Kimler Var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması neticesinde 9 Nolu Cezaevi'nde 15 metrekarelik bir hücrede tutuklu bulunuyor; ünlü isimlerin de burada yer aldığı bildirildi.
Gündem

Bakan Tunç’tan Küfürlü Slogana Tepki

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanına ve annesine yönelik hakaretleri kınayarak, milletin sabrının test edildiğini ifade etti. Bu durumun ahlaksızlık içerdiğine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.