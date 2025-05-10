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Erol Eğrek, Çalık Holding önünde ateş etti

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Çalık Holding’de haklarını alamadığı iddiasıyla holding önündeki saksıya ateş eden Erol Eğrek, korumalar tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Eğrek, tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında 6 koruma gözaltına alındı ve Çalık Holding tarafından resmi açıklama yapıldı. Olay, dün saat 14.30 sularında Şişli Esentepe Mahallesi’nde bulunan Çalık Holding binasının önünde gerçekleşti. Erol Eğrek, 49 yaşında ve ruhsatlı silahı ile şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. Eski çalışanın işten çıkarılması sonrasında tazminat alamadığı gerekçesiyle görüşme talep etmesi dikkate alınmadı.

SİLAHLI EYLEM VE MÜDAHALE

Eğrek, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine holdingin önündeki saksıya 3 el ateş etti. Olayın ardından korumalar, Eğrek’in üzerine gidince, Eğrek silahı başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar hemen müdahalede bulunarak Eğrek’i darp etti ve uzaklaştırmaya çalıştı. Erol Eğrek, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde baş, boyun ve göğsünde ağrı hissettiğini bildiren Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı ve entübe edildi. Tüm müdahalelere rağmen Erol Eğrek kurtarılamadı.

KORUMALARIN GÖZALTINA ALINMASI VE AÇIKLAMA

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemeler sonucunda 6 korumayı gözaltına aldı. Çalık Holding, resmi açıklamasında “9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur” ifadesini kullandı. Açıklamada, Eğrek’in attığı ateşin çevresindekilere hayati tehlike yaratacağına dikkat çekildi. Ayrıca, “Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiştir” denildi. Çalık Holding, Erol Eğrek’in hayatını kaybettiğini öğrenince ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Eğrek’in, 10 yıl önce yurtdışındaki bir fabrikada görev yaptığı ardından tüm haklarını alarak ayrıldığı ifade edildi. Holding, yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri kamu ile şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını da belirtti.

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