Erol Eğrek İçin Açıklama Yapıldı

İŞÇİ EROL EĞREK İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Siyasi parti ve örgütler, tazminatı için gittiği Çalık Holding binasında darp edildikten sonra hastanede hayatını kaybeden işçi Erol Eğrek hakkında İstanbul Esentepe’deki Çalık Holding binası önünde basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamada, “Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, anayasal hakları hiçe sayan, koruma dedikleri mafyatik, karanlık odakları işçinin karşısına diken, emekçiye şiddet uygulamaktan bile en ufak tereddüt duymayan holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz. Bu ülkeyi ne beşli çetelere ne patronlara ne mafyaya ne de ülke kaynaklarına göz dikenlere bırakırız” denildi.

ÇALIK HOLDİNG ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul’de 10 yıllık tazminatı için gittiği Çalık Holding binasında darp edilen ve sonrasında hastanede yaşamını yitiren Erol Eğrek için, çeşitli siyasi parti ve örgütler bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Birleşik Kominist Parti (BKP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), İşçi Demokrasisi Partisi (İDP), SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Devrimci Gençlik Birliği (DGB) ve İstanbul Barosu yer aldı. Ortak metni okuyan TİP üyesi Senem Güneysu, şunları belirtti: “Emeğinin hakkını almak için mücadele eden bir işçiydi Erol Eğrek.”

İKTİDARIN EMEK DÜŞMANI POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Güneysu, Çalık Holding önünde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen “acımasız bir cinayet” olduğu vurgusunda bulundu. Açıklamada, “AKP ve MHP iktidarının emeği yok sayan, her fırsatta sermayenin yanında saf tuttuğu ve tüm gücüyle müteahhitleri, patronları, holdingleri koruduğu emek düşmanı politikaları bir canımızı daha aldı” sözleri öne çıktı. Erol Eğrek’in haklarını almak için yasal yollara başvurduğu belirtilirken, holdingin sahiplerinin işçilerin alacaklarını ödemekte direndiği ifade edildi.

SÖMÜRGECİ ŞİRKETLERİN SUÇLARI ORTAYA KONDU

Bunun yanında, Çalık Holding’in işçi alacaklarını ödemediği için mahkemenin haciz kararını bir günde kaldırdığı, holdingin ülkedeki maden çalışmalarında güvenlik önlemlerine yeterince dikkat etmediği dile getirildi. “Bu ülkenin topraklarını sömüren, doğasını sömüren, işçisini sömüren ama doğru dürüst vergi bile vermeyen bu açgözlü şirketler, bu ülkeye karşı suç işlemektedir” denildi. Açıklamada, Çalık Holding güvenliklerinin, Erol Eğrek’e şiddet uygulamalarıyla ilgili yeni suçlar ekledikleri belirtilerek, holdingin iktidar sayesinde cezasız kalacağı vurgulandı.

EMEKÇİLERİN HESABI SORULMALI

Açıklamaların sonunda, “Bu ülkenin işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulmadan bize bir gün rahat uyku yok” denildi. Ayrıca, “Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarı bu katliamın baş sorumlusudur” açıklaması yapıldı. “Haklarını vermedikleri gibi bir de üste çıkıyorlar. Allah gözlerini doyursun, karınları doymayanların. Elbet hesap verirler bir gün” cümleleriyle Erol Eğrek’in durumu vurgulandı.