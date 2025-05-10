Erol Eğrek’in İntihar Girişimi Sonrası Ölümü

Olayın Gelişimi

Şişli’de, önceki gün öğle saatlerinde Erol Eğrek (49), 10 yıl önce işten çıkartıldığını ve tazminatını alamadığını iddia ederek Çalık Holding binası önünde silahla 3 el havaya ateş etti. Güvenlik görevlileri, Eğrek’e müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası Eğrek, hastaneye götürüldü ama akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayı görenler ise cep telefonlarıyla kayıt aldı. Soruşturma açılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Çalık Holding Açıklama Yaptı

Çalık Holding, Erol Eğrek’in haklarını alarak işten ayrıldığını ve “Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, eylemi gerçekleştiren Eğrek’in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadesini kullandı.

Olay Yeri ve Müdahale Anı

Olay, saat 14.30 sularında Esentepe Mahallesi’ndeki Çalık Holding binasının önünde meydana geldi. Eğrek, içeriye alınmayınca tabancasıyla havaya ateş etti. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmek istemesiyle Eğrek, bu kez silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. O an, çevredekiler tarafından kaydedildi. Eğrek, polisler tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü ancak sağlık durumu kötüleşti.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Eğrek’in cenazesi, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği belirtildi. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, Eğrek’e müdahale eden 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Çalık Holding, yaşanan olaya ilişkin resmi makamlarla iletişim kurarak kamuoyunu bilgilendirme sözü verdi.