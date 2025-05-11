Erol Eğrek Tazminat İçin Hareket Etti

TAZMİNAT İÇİN GİTTİĞİ ŞİRKETTE OLAY ÇIKTI

10 yıldır beklediği tazminatını almak amacıyla Çalık Holding’in Şişli’deki merkezine dün öğle saatlerinde ruhsatlı silahıyla giden Erol Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önündeki saksıya 3 el ateş açtı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri ve korumalar, Eğrek’in üzerine yöneldi. Bu sırada Eğrek, silahı başına dayadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Güvenlik ekiplerinin müdahaleleriyle Eğrek, 49 yaşında tekme tokat dövülmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Eğrek, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine, polis ekipleri inceleme başlattı ve 6 koruma gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EĞREK’İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Eğrek’in ölmeden önce WhatsApp üzerinden paylaştığı son videosu da ortaya çıktı. Eğrek, videoda şu ifadeleri kullanıyor: “Eski çalıştığım firma Türkmenistan’daki Çalık Holding, tazminat alacağım var 10 yıldır uğraşıyorum. Detayları zaten öğreneceksiniz, alamama sebeplerimi, verilmeme sebepleri. Başımdan geçen her şeyi öğreneceksiniz. Kötü bir niyetim yoktur, yaptığım harekette, eylemde. Hakkımı arıyorum. Herhangi bir fazladan para, sadaka, hibe istemiyorum. Tazminat haklarımı versinler, o kadar. Durum bu.”

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kardeşi Erol Eğrek’in ölümüyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yapan abisi, “Öldürüp göndermişler. Kimseye kastı yok, ses getirsin diye yaptı. Öldürene kadar dövmüşler. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.