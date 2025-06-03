Erol, İşçilerin Maaşları Ödenmiyor

İŞÇİLERİN MAASLARI AYLARDIR ÖDENMİYOR

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı kurşun-çinko işletmesinde çalışan yaklaşık 150 işçinin aylardır maaşlarını alamadığını belirtti. Erol, “İşçiler, emeğinin karşılığını alamadığı gibi, işten çıkarılmalar ve ücretsiz izin dayatmaları ile susturulmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu. Erol, yaptığı yazılı açıklamada işçilerin maaşlarının ödenmemesi durumunun sadece bir işçi kıyımı olmadığını ifade etti.

ALIN TERİNE SALDIRI OLDUĞUNU VURGULADI

Milletvekili Erol, yaşanan olayların “alın terine, emeğe, hukuka ve insanca yaşama hakkına topyekün bir saldırı” olduğunu belirtti ve bunların 21. yüzyılda yaşanan modern bir kölelik olarak değerlendirdi. Erol, işçilerin maaşlarını ödemeyen holdingin arkasındaki siyasi destekle ilgili de sorular yöneltti. “İşçiye maaş vermeyen, alın terini gasp eden bu holding, kimden güç alıyor? Bu rezaleti hangi siyasi iktidar himaye ediyor? Denetlemekle yükümlü olan Çalışma Bakanlığı nerede? Bu skandal karşısında AKP milletvekilleri neden sessiz?” ifadelerini kullandı.

İKTİDARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Erol, konuşmasını sürdürerek, “Bilinmelidir ki: Hiçbir emekçinin maaşı kader değildir. Hiçbir işçinin onuru, bir holdingin kar hırsına kurban edilemez. Hiçbir iktidar, emeğin bedelini ödemeyeni koruyarak ayakta kalamaz!” dedi. İktidarı derhal göreve çağıran Erol, tüm işçilerin ödenmeyen maaşlarının ivedilikle yatırılması ve işten atılan emekçilerin işe iade edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, holding hakkında yasal ve idari tüm işlemlerin başlatılmasını talep etti. Erol, “Burası sahipsiz bir kent değildir! Elazığ’da emeğin hakkını savunacak, işçinin sesi olacak bir milletvekili vardır! Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Elazığ halkı bilsin: Susmayacağız, unutturmayacağız, hakkı yedirmeyeceğiz!” diyerek sözlerini tamamladı.