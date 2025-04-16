Erol Kütahya, Muğla Bölge Müdürü

YENİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATAMA

Muğla İletişim Bölge Müdürü Ahmet Uzun’un Antalya’ya atanmasının ardından, Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü’ne yeni bir atama gerçekleştiriliyor. Uzun’un yerine, Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü olarak görev yapan Erol Kütahya getiriliyor.

EROL KÜTAHYA’NIN GÖREVİNE GELİŞİ

Erol Kütahya, 2013 yılında Ankara’dan Muğla Bölge Müdürlüğü’ne kurucu Müdür olarak atanmıştı. Uzun’un Antalya Bölge Müdürü olarak atanmasının hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından Muğla İletişim Bölge Müdürü olarak talimat verilerek ataması yapıldı.

MUĞLA İLETİŞİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KAPSAMI

Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü, Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsamaktadır. Erol Kütahya, aslen Konya’lı olup, evli ve iki çocuk babasıdır.