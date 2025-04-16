Erol Kütahya Muğla İletişim Müdürü oldu

YENİ BÖLGE MÜDÜRÜNÜN ATANMASI

Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü, yeni müdürü Erol Kütahya ile bir değişime gidiyor. Antalya’ya atanan Ahmet Uzun’un yerine Erol Kütahya, yıllardır Şube Müdürü olarak sürdürdüğü görevinden sonra bu pozisyona getiriliyor.

EROL KÜTAHYA’NIN GÖREV GEÇMİŞİ

Erol Kütahya, 2013 yılında Muğla Bölge Müdürlüğü’nde kurucu Müdür olarak göreve başlamıştı. Uzun bir süredir bu görevde bulunan Kütahya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından Muğla İletişim Bölge Müdürü olarak atandı.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI VE KİŞİSEL BİLGİLER

Muğla İletişim Bölge Müdürlüğü, Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsamaktadır. Erol Kütahya, aslen Konya’lı olup, evli ve iki çocuk babasıdır.