Errol Musk, Batı Medyasını Eleştirdi

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da düzenlenen “Future Forum 2050” etkinliğinde dikkat çekici ifadelerde bulundu. Kendisi ve kızının Rusya’ya seyahat etmemesi için çeşitli kesimlerce caydırılmaya çalışıldığını ileri süren Musk, Batı medyasının Rusya ile ilgili yarattığı imajı sert bir şekilde eleştirdi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “etkileyici bir lider” olarak tanımladı.

RUSYA HAKKINDA SAÇMALAR

Moskova’daki Future Forum 2050’de oturumlar arasında konuşan Errol Musk, Batı medyasında Rusya’ya dair oluşturulan yanlış algıyı eleştirdi. “Amerikan basınında Rusya, gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer gibi gösteriliyor. Bu tamamen saçmalık,” diyen Musk, Avrupa’da bazı kesimlerin de kendisini Rusya’ya gitmekten vazgeçirmeye çalıştığını ifade etti. “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık,” diyerek tepkisini ortaya koydu. Musk, oğullarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye çalıştığını ekledi.

MOSKOVA’YA ÖVGÜ VE PUTİN’E HAYRANLIK

Errol Musk, Moskova’yı “Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri” olarak tanımladı. Rusya’ya geldiğinde “tamamen muhteşem bir medeniyetle” karşılaştığını vurgulayan Musk, şehirdeki temizlik, yollar ve mimarinin kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını belirtti. Bunun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “çok etkileyici ve istikrarlı bir lider” olarak betimlemesi, liderlik tarzına duyduğu hayranlığı da ortaya koydu. Daha önce Nisan 2025’te bir röportajda Putin’e duyduğu hayranlığı dile getiren Musk, “Onu sadece bir insan olarak değerlendirirseniz, saygı duymamak zor,” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.