Errol Musk, Batı Medyasını Eleştirdi

ERROL MUSK’TAN ÇARPICI İFADELER

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da düzenlenen “Future Forum 2050” etkinliğinde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kendisi ve kızı için çeşitli kesimlerin Rusya’ya seyahat etmemeleri yönünde tehditkâr yaklaşımlar sergilediğini iddia eden Musk, Batı medyasının Rusya hakkında oluşturduğu olumsuz algıyı sert bir dille eleştirdi. Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “etkileyici bir lider” olarak tanımladı.

BATILI MEDYA YANLIŞ BİLGİ VERİYOR

Moskova’daki etkinlik sırasında konuşma yapan Errol Musk, Batı medyasında yer alan yanlış bilgilere dikkat çekti. “ABD basınında Rusya, gelirseniz sizi öldürecek korkutucu insanların yaşadığı çok kötü bir yer gibi gösteriliyor. Bu tamamen saçmalık,” sözleriyle medyayı eleştiren Musk, Avrupa’daki bazı çevrelerin de onu Rusya’yı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştığını ifade etti. “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık,” diyerek tepkisini ortaya koydu. Musk, çocuklarının bile Moskova seyahatine karşı çıktığını ekledi.

MOSKOVA’YA ÖVGÜ, PUTİN’E HAYRANLIK

Errol Musk, Moskova’yı “Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri” olarak tanımladı. Rusya’ya ayak bastığında “tamamen muhteşem bir medeniyetle” karşılaştığını söyleyen Musk, şehrin temizliği, yolları ve mimarisi gibi unsurlardan etkilendiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “çok etkileyici ve istikrarlı bir lider” olarak tanımlayarak, onun liderlik tarzından öğrenmek istediğini belirtti. Musk, daha önce Nisan 2025’te BBC’ye verdiği bir röportajda da Putin’e duyduğu hayranlığı ifade etmiş, “Onu sadece bir insan olarak değerlendirirseniz, saygı duymamak zor,” demişti.