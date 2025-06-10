Errol Musk, Batı Medyasını Eleştirdi: “Yalan Söylüyorlar!”

MOSKOVA’DAKİ ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da düzenlenen “Future Forum 2050” etkinliğinde ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinin ve kızının Rusya’ya seyahat etmemesi için çeşitli kesimler tarafından caydırıldığını iddia eden Musk, Batı medyasının Rusya hakkında oluşturduğu algıyı eleştirdi. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “etkileyici bir lider” olarak tanımladı.

BATI MEDYASINA TEPKİ

Moskova’daki Future Forum 2050’nin oturum aralarında konuşan Errol Musk, Rusya’ya dair Batı medyasında oluşturulan olumsuz algıyı eleştirerek, “ABD basınında Rusya, gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer gibi gösteriliyor. Bu tamamen saçmalık” dedi. Avrupa’daki bazı kesimlerin de kendisini Rusya’yı ziyaret etmekten vazgeçirmeye çalıştığını belirten Musk, “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık” sözleriyle tepkisini ifade etti. Musk, oğullarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye çalıştığını ekledi.

MOSKOVA’YI ÖVÜYOR, PUTİN’E HAYRANLIK DUYUYOR

Errol Musk, Moskova’yı “Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri” olarak tanımladı. Rusya’ya geldiğinde “tamamen muhteşem bir medeniyetle” karşılaştığını ifade eden Musk, şehirdeki temizlik, yollar ve mimarinin kendisini etkilediğini vurguladı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “çok etkileyici ve istikrarlı bir lider” olarak tanımlayarak, onun liderlik tarzından öğrenmek istediğini belirtti. Daha önce Nisan 2025’te BBC’ye verdiği bir röportajda da Putin’e hayranlığını dile getiren Musk, “Onu sadece bir insan olarak değerlendirirseniz, saygı duymamak zor” demişti.