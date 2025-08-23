Ersan Kaya, Futbol için Sanat Yaratıyor

ERSAN KAYA’NIN GALATASARAYLI YILDIZLARA SANATSEL SUNUMU

3kay olarak bilinen Türk sanatçı Ersan Kaya, Galatasaray futbol takımının öne çıkan oyuncuları arasında yer alan Osimhen, Leroy Sane, Icardi ve kaleci Günay’ı resmetti. Christian Ronaldo, Lionel Messi, Modric ve Will Smith gibi ünlü isimlerle yaptığı özel çalışmalarla dikkat çeken Ersan Kaya, Türk futbolunun diğer yıldızlarına Arda Güler, Kenan Yıldız gibi isimlere yönelik de özel eserler sunmuştu. Son olarak Galatasaraylı futbolcuları resmeden sanatçı, Kemerburgaz tesislerine giderek kaleci Günay’a özel bir tablo takdim etti ve bu şekilde ona moral verdi.

FUTBOLCULARLA BİR ARADA KEYİFLİ ANLAR

Ersan Kaya, Leroy Sane, Osimhen ve Icardi ile de bir araya gelerek bu yıldız futbolcular için yaptığı tabloları kendilerine takdim etti. Bu buluşma sırasında Kaya, sanat eserlerini futbolcularla paylaşırken onlardan büyük bir ilgi gördü. Sanatçı ve futbolcular arasında ortaya çıkan bu özel anlar, mutluluk dolu anlarla taçlandı. Oyuncular, eserlerin çok hoşuna gittiğini belirterek, yakınları için de yeni resimler istemede bulundular.

LEROY SANE’YE YAPILAN SANAT ESERİ

Almanya’daki Sport Sky, Ersan Kaya’nın Leroy Sane için yaptığı resme yer verdi. “Leroy Sané’ye 3kay’dan özel sürpriz” başlığıyla yayınlanan haberde, “Sanat, futbol ve aşk bir arada!” ifadesiyle kaydedilen detaylar dikkat çekti. Haberde, Leroy Sane’nin Türkiye’deki son karşılaşmada sergilediği çarpıcı performansa da vurgu yapıldı. Sane, oynadığı maçta takımının kazandığı 3-0’lık galibiyette ölçülemez bir katkı sağladı. Ayrıca, karşılaşma sonrası kendisi için yaratılmış özel bir sanat eserinin bilinçli bir sürpriz olduğu belirtildi. Bu eser, yalnızca bir portre değil, Sane’nin uzun süreli kız arkadaşı Candice Brook ile olan ilişkisini de simgeliyor.

ERSAN KAYA’DAN SANAT ANLAYIŞI

Sanatçı Ersan Kaya, eserleri hakkında şu açıklamaları yaptı: “Sanat, sadece bir görüntü değil; bir duygu, bir bağ ve bir yolculuktur. Sané ve Candice’in hikayesi beni çok etkiledi. Bu eseri, onların özel ilişkisine ve Sané’nin spor kariyerindeki olağanüstü başarılara ithafen hazırladım.”