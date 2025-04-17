Ersin Arslan, Sağlıkta Şiddeti Anımsatıyor

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gaziantep’te, hasta yakını tarafından bıçaklanan doktor Ersin Arslan (33), ölümünün 13’üncü yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı. Doktor Ersin Arslan, 17 Nisan 2012 tarihinde görev yaptığı Gaziantep Devlet Hastanesi’nde bu tragik olay sonucunda hayatını kaybetmişti. Arslan anısına, adının verildiği hastanenin ek binası önünde bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Hastane yönetiminin düzenlediği bu programa doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları katıldı. Ayrıca, sağlık alanında yaşanan şiddetin sona ermesi çağrısı yapan sloganlar da atıldı.

UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ayşe Fulya Özkanlı, Ersin Arslan’ın ölümüyle ülkenin büyük bir kayıp yaşadığını vurguladı. Özkanlı, “Unutmadık, unutturmayacağız. O gün Ersin Arslan’a vurulan bıçak, sadece ona değil bu ülkenin sağlık kalbine de vurulmuştur. O ki bir cana daha hayat vermek için, canla başla koşarken acımasızca ve kalleşçe şehit edildi. Daha hayatının baharındaydı. Yaşasaydı belki de bugün yüzlerce binlerce cana daha hayat verecekti. Ersin Arslan bunu kesinlikle hak etmedi. O mesleğine aşık, görevini her şeyin üzerinde gören bir doktordu. Biz mesai arkadaşları, sağlık çalışanları ve sevenleri olarak onu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” açıklamasında bulundu.