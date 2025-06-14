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Ersin Destanoğlu Evlilik Teklifi Yaptı

ERSİN DESTANOĞLU’NDAN EVLENME TEKLİFİ

Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, özel yaşamında önemli bir adım atarak milli kaleci, sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic’e evlenme teklifi etti. Teklifin mutlulukla karşılandığı çift, güzel haberi sosyal medya üzerinden paylaştı.

ÖZEL ANLAR PAYLAŞILDI

Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic’e evlilik teklifinde bulundu. Çiftin bu özel anlarına tanıklık eden kareler, sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıldı. Yüzük detayı ve çiftin neşeli pozları özellikle dikkat çekti.

TAKİPÇİLERDEN TEBRİK YAĞDI

Gönderi, hızla binlerce beğeni aldı ve birçok takipçi tarafından tebrik mesajı yağmuruna tutuldu. Takipçiler, “Mutluluklar”, “Çok yakışıyorsunuz”, “Beşiktaş’a çifte sevinç” gibi olumlu yorumlar yaparak çiftin bu mutlu anını kutladı.

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