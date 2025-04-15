Ersin Karataş, Şerife’yi öldürdü

OLAYIN GELİŞİMİ

Afyonkarahisar’da, eşi Şerife Karataş’ı (34) tabancayla öldüren Ersin Karataş’ın (36) intihar girişimi de hayatına mal oldu. Olay, boşanma sürecindeki Şerife Karataş’a çocuğuna ait eşyaları getirdiği sırada gerçekleştirildi. Her şey, dün sabah saat 08.00 civarında Fatih Mahallesi 822’nci Sokak’ta gerçekleşti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, yerde bilinci kapalı, kanlar içinde yatan Şerife ve Ersin Karataş’ı buldu. İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı; fakat kurtarılamadı. Ersin Karataş ise gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE BULGULAR

Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde bir tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Ersin Karataş’a ait 20 L 8656 plakalı aracın çalışır durumdayken, sokakta valiz ve eşyalar bulundu. Olay yeri, polis tarafından koruma şeridiyle çevrildi. İncelemeler sonucunda, Şerife Karataş’a defalarca ateş edildiği, bir merminin yakınında park halindeki bir araca isabet ettiği tespit edildi. Ersin Karataş’ın olay sonrası kendisini vurduğu belirlendi. Şerife Karataş, Sinanpaşa’nın Taşoluk beldesine defnedildi. Ersin Karataş’ın cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

BOŞANMA SÜRECİ VE YAŞAM ŞARTLARI

Şerife ve Ersin Karataş’ın Sinanpaşa ilçesindeki bir fırında birlikte çalıştıkları ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Şerife Karataş’ın yıllar önce ailesinin rızası olmadan Ersin Karataş ile evlendiği, son üç aydır annesinin evinde yaşadığı ve 7’nci sınıf öğrencisi bir kızı olduğu belirtildi. Ersin Karataş’ın, çocuğuna ait eşyaları teslim ettiği esnada, boşanma aşamasındaki eşi Şerife Karataş’a saldırdığı ortaya çıktı.