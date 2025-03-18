Ersin Tatar’dan Kıbrıs İçin Yeni Öneri

EGEMEN EŞİTLİK VURGUSU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit statü olmalı, bu olmaksınız devam edemeyiz” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi Kıbrıs Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Tatar, “Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik eşit statü olmalı, bu olmaksınız devam edemeyiz” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ VE YENİ PROJELER

Dört yeni kapı açılması konusunda mutabık kalındığını belirten Tatar, mayınların temizlenmesi konusundaki işbirliğine dikkat çekti. Tatar, gençlikle ilgili teknik bir komite oluşturulacağını da açıkladı. “Ara bölgede güneş enerjisi sistemi oluşturularak kuzeye ve güneye enerji sağlanacak. Mezarlıkların restorasyonu konusunu da konuştuk, bakımları ve restorasyonu yapılacak” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, aynı formatta bir görüşmenin temmuz sonu yapılması konusunda uzlaşıldığını ve BM Genel Sekreteri’nin bir temsilci atayacağını aktardı.

YENİ BİR SAYFA

Tatar, bu toplantının her iki taraf için daha kalıcı ve sürdürülebilir bir ortam oluşturmaya çalıştığını vurgulayarak, “Bu bizim için yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor” dedi. Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler ve Rumların çok daha iyisini hak ettiğine dikkat çeken Tatar, federal çözümün daha önce tamamlanamadığını kaydetti.

KÜLTÜR VE EŞİTLİK İHTİYACI

Tatar, federal çözüm yönündeki fikirlerinin net olduğunu ifade ederek, “Bu konuda Türkiye’nin de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan’a teşekkür ederim” dedi. Rum liderin açıklamalarının, müzakerelere Crans Montana’da kalındığı yerden devam edebileceği görüşünü savunduğunu belirten Tatar, “Ancak günün sonunda bunun işe yaramadığını ve ilerleme kaydedemediğimizi söylüyoruz” dedi. Tatar, daha iyi bir işbirliği kültürü oluşturmanın müzakerelerin başlaması ve çözüme ulaşılması adına gerekli olduğunu kaydetti.

KIBRIS İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÖNERİSİ

Tatar, “Bizim statümüzün de eşit seviyeye getirilmesi gerekir ki müzakerelere adil bir çerçevede başlayabilelim. Sürdürülebilir bir gelecek için bunlara ihtiyaç var dolayısı ile bu gayri resmi görüşmenin önemi için yeni bir önerim var” dedi. Kıbrıs İşbirliği Konseyi oluşturmanın enerji, elektrik ağı, yasa dışı göç, yeşil enerji ve iklim değişikliği gibi konularda ortak çalışmalara imkan vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu önerisinin Rum lider Hristodulidis tarafından reddedildiğini aktardı.