Ersoy, “Gaziantep kültürel mirasımızı restore ettik.” dedi

GAZİANTEP’TE KÜLTÜREL MİRASI YENİDEN HAYATA KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

Ersoy, “Depremden etkilenen şehirlerden biri de kültür, tarih ve medeniyet şehrimiz Gaziantep’ti. Depremde hasar gören kültürel mirasımızı yeniden ayağa kaldırıp vatandaşlarımızla buluşturmamız, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz açısından bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır” dedi. Ersoy, Gaziantep Zincirli Bedesten’de yapılan toplu açılış töreninde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu hatırlatan Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk günden itibaren depremin yaşandığı şehirlerimizde çalışmalarımızı başlattık. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak adına gece gündüz demeden çalışıp 11 şehrimizde görev yaptık. Devletimizin tüm kurumlarıyla 7/24 esasıyla çalışarak, kısa süre içinde o zor günleri geride bırakıp umutları diriltecek adımları atma gayreti içinde olduk. Şükürler olsun ki 6 Şubat depreminin ardından vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DETAYLI OLARAK ANLATILDI

Ersoy, konuşmasında yapılan çalışmaları detaylı anlatırken Balıklı Mescid ve Kütüphanesi’nin, Şirvani Camii’nin, Gaziantep Kalesi’nin ve Zincirli Bedesten’in aslına uygun şekilde restore edilerek tekrar hizmete açıldığını söyledi. 18. yy. başlarında Basmacızade Abdurrahman Efendi tarafından yapıldığı belirtilen Balıklı Mescid ve Kütüphanesi’nin hasar tespitinin ardından hemen restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Ersoy, “Bu önemli eseri yeniden Gaziantepli hemşehrilerimizle buluşturduk” dedi. Şehrin en eski camilerinden biri olan Şirvani Camii’nin duvarı ve minaresinin yıkıldığını anlatan Ersoy, gerekli projelerin hazırlanarak caminin aslına uygun şekilde restore edildiğini kaydetti. Ayrıca minarenin 16. yüzyıldaki ilk haline uygun olarak yeniden inşa edildiğini vurguladı.

GAZİANTEP KALESİ’NDE GÖRÜLEN BÜYÜK HASAR

Ersoy, Gaziantep Kalesi’nin büyük hasar gördüğünü belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “6 Şubat depreminde Gaziantep Kalesi’nin büyük bir kısmında da ciddi yıkımlar meydana gelmiştir. Kısa süre içinde burada da çalışmalarımızı başlatarak tarihi yapının aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılması yönünde gereken adımları attık. Kalenin zemininde, yıkılan sur duvarlarında, burçlarda, kulelerde, kemer ve yürüme yollarında restorasyon çalışmalarını hızla sürdürerek şehrin simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi’nin çalışmalarını kısa sürede tamamladık.”

ZİNCİRLİ BEDESTEN RESTORE EDİLDİ

Depremde hasar gören kültürel mirasın önemli eserlerinden biri de 1718’de yaptırıldığı belirtilen Zincirli Bedesten’dir. Bakan Ersoy, “Tarih ve kültür şehri Gaziantep’in hafızasında önemli yeri olan bu yapının da ayağa kaldırılması için hemen çalışma başlattık. Restorasyon projesi doğrultusunda zeminden çatıya, duvarlardan tüm cephelere kadar büyük bir titizlik içerisinde çalışmalar gerçekleştirdik” dedi. Bu çalışmalar sonucunda tarihi yapının güzelliğinin tekrar ortaya çıktığını vurguladı.

KÜLTÜREL MİRAS VE TOPLUM KİMLİĞİ

Bakan Ersoy, kültürel mirasın önemine dikkat çekerek, sadece yapıların açılışını değil, geçmişle bugünü ve geleceği buluşturan eserlerin yeniden hayat bulmasına şahit olduklarını belirtti. “Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak binaların yeniden onarılmasını sadece fiziki bir iyileştirme olarak değil, o yapıların inşa edildiği dönemin ruhunun bugüne taşınması olarak da görüyoruz” ifadelerini kullandı. Ardından Türkiye’nin arkeoloji alanında dünya üzerinde önde gelen bir ülke konumuna ulaştığını hatırlattı ve kazı çalışmaları konusunda ülkenin lider olduğunu belirtti.

DEPREM KURBANI AHDE VE FESTİVAL DUYURUSU

Ersoy, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 53 bin 737 can kaybı yaşandığını belirterek, “Bu vesileyle deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum” dedi. Ayrıca, yaklaşan kültür yoluyla ilgili festivalin duyurusunu yaparak, “Bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak şehrimiz, yüzlerce etkinliğe sahne olacak” şeklinde konuştu. Projelerde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Ersoy, açılışı yapılan eserlerin Gaziantep için hayırlı olmasını dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende söz alarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Şahin, “Sayın Bakanım buraya geldiğinde Zincirli Bedesten ağır yaralıydı. Kale yoğun bakımdaki bir hasta gibi elini uzatmış bana bakın diyordu” ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy’un restorasyon kararından dolayı minnettarlığını ifade eden Şahin, tüm eserler için kararlılığına vurgu yaptı. Tören, okunan duanın ardından kurdele kesimiyle son buldu.