Ersoy Nezir Çınarlı Kimdir ve Kaç Yaşında?

ERSOY NEZİR ÇINARLI’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Ersoy Nezir Çınarlı kimdir, sorusunun yanıtını merak edenler için, 4 Şubat 1992 doğumlu olduğunu belirtmekte fayda var. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Ersoy Nezir Çınarlı, İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, eğitim hayatına devam etmiş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

KARİYERİ VE SANATSAL FAALİYETLERİ

Küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisi ile dikkat çeken Çınarlı, 2009 yılında tiyatro sahnelerinde kariyerine adım atmıştır. İzmir ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok tiyatro oyununda sahne almış, yeteneğini sergilemiştir. Televizyon kariyerine ise 2018 yılında “Söz” dizisiyle başlamış ve ardından “Çukur” dizisindeki Cenk karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Son dönemde “Hudutsuz Sevda” dizisinde Yavuz Leto karakterini canlandıran Çınarlı, oyunculuğunun yanı sıra müzik, heykel ve resim gibi çeşitli sanat dallarıyla da ilgileniyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE ÖZEL HAYATI

Fiziksel özellikleri ise 1.84 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığında olduğu şeklindedir. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun, güncel olarak herhangi bir ilişki yaşayıp yaşamadığına dair net bir bilgi bulunmamakta. Ancak Mart 2025’te oyuncu Hayal Köseoğlu ile birlikte olduklarını sosyal medya üzerinden duyurmuşlardır. Hayal Köseoğlu ile olan ilişkisi, hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir.