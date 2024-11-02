Ersoy: Turizmde artık yüksek seviyedeyiz

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ HEDEFLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de yaptığı açıklamalarda, turizm gelirleri ile Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine dikkat çekti. Ersoy, turizm sektöründe en önemli unsurun kişi başı gecelik harcama olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar 60 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşmayı umduklarını ifade etti.

ABD’DEN TURİST AÇISINDAN İYİ GİDİYORUZ

Geçen yıl ABD’den 1 milyonu aşkın turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyleyen Ersoy, “Bu sene 1,5 milyonu inşallah geçeceğiz. ABD Büyükelçiliği dahi bu rakamı beklemiyordu. Türk Hava Yollarıyla ciddi tanıtım planlaması yapıyoruz. 4 yıldır CNN International ile yoğun bir iş birliği içerisindeyiz” dedi. Ayrıca, Çin ve Güney Kore pazarlarından da iyi sonuçlar alındığını belirterek, “Geçen sene 280 bin civarında ziyaretçi almıştık. Bu sene 600 bine yaklaşacağız.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TANITIM FAALİYETLERİ

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yapısından bahsederek, bu yıl 38 ülkede ulusal televizyonlarda Türkiye’nin tanıtımının yapıldığını açıkladı. 39 ülkeden tur operatörleri ve hava yolu firmaları ile 179 kampanya gerçekleştirdiklerini ve 15 dijital seyahat kanalı ile 30 ülkeye yönelik iş birliği sağladıklarını belirtti. Ayrıca, 20 farklı destinasyon tanıtımı yaptıkları ve sadece Antalya ile anılmadıkları, Ege ve Doğu Anadolu gibi bölgeleri de ön plana çıkardıkları hakkında bilgi verdi.

TURİZM HEDEFLERİNDE KİMİ ENGELLER

Gelecek yıl için 64 milyar dolar hedeflediklerini kaydeden Ersoy, “Bundan sonra her sene rakamı artıracağız. Artık süper ligdeyiz. Geçen sene dünya beşinciliğindeydik, bu sene muhtemelen dördüncü olarak kapatacağız. Hedefimiz ilk 3’e girmek” dedi. Turizm sektöründeki algı yönetiminin zorluklarına değinerek, sosyal medyalardaki söylemlere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Araplara karşı ırkçı söylemlerin yapılmaması gerektiğini belirtti ve “Turistler sizin (dünyada tanınmanız için) en iyi elçileriniz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİK ALANLARI VE KÜLTÜREL PROJELER

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projeleri hakkında bilgi vererek, Rami Kışlası’nda bir millet bahçesi olacağını, bu tür etkinlik alanlarının Haydarpaşa ve Sirkeci’de de inşa edilmesi gerektiğini aktardı. Tren garı özelliklerini koruyacaklarını, diğer katlarda sergi alanları ve bir arkeopark kazısının olacağını ifade etti. Kalkhedon Arkeoloji Müzesi ve Performans Sanatları Merkezi’nin de projede yer alacağını belirtti. Sirkeci Garı’nda nostaljik tren çalışmasının devam edeceği bilgisini ekledi. 2026 Ekim ayındaki İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne bu projelerin birinci etabını yetiştirmek istediklerini vurguladı.