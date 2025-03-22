Haberler

Ersu Şaşma Dünya Altıncısı Oldu

Fenerbahçeli atlet Ersu Şaşma, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen şampiyonada, sırıkla atlama finalinde yer aldı. Milli sporcu, 5.80 metre atlayarak, dünya altıncısı oldu.

BAŞARILI PERFORMANS

Ersu Şaşma’nın sergilediği performans, Türk atletizmi açısından büyük bir önem taşıyor. Şampiyonada gösterdiği azim ve yetenek, gelecekteki yarışmalar için umut veriyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Şimdi, Ersu Şaşma’nın gelecek yarışmalarındaki hedefleri merak ediliyor. Aldığı bu derece, onu yeni başarılar için motive ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İBB Hakkında Soruşturma: 91 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 91'e ulaştı.
Haberler

Aliağaspor FK Çorluspor’u 1-0 Yendi

Aliağaspor FK, 3. Lig'in 25. haftasında Çorluspor 1947'yi 88. dakikada Oktay Kancı'nın golüyle 1-0 yendi. Çorluspor'dan Erdinç Karakaş, 90+3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.