Ersu Şaşma Dünya Altıncısı Oldu

Fenerbahçeli atlet Ersu Şaşma, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen şampiyonada, sırıkla atlama finalinde yer aldı. Milli sporcu, 5.80 metre atlayarak, dünya altıncısı oldu.

BAŞARILI PERFORMANS

Ersu Şaşma’nın sergilediği performans, Türk atletizmi açısından büyük bir önem taşıyor. Şampiyonada gösterdiği azim ve yetenek, gelecekteki yarışmalar için umut veriyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Şimdi, Ersu Şaşma’nın gelecek yarışmalarındaki hedefleri merak ediliyor. Aldığı bu derece, onu yeni başarılar için motive ediyor.