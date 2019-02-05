Ersun Yanal, Benzia’yı kadroya almadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen 28 kişilik kadroya Benzia’yı dahil etmedi.
Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Serdar Aziz’i kadrosuna katan Fenerbahçe’de TFF’ye bildirilecek 28 kişilik kadro merak konusuydu.
Teknik direktör Ersun Yanal TFF’ye bildirilen 28 kişilik kadroya sezon başında kiralık olarak transfer edilen Benzia’yı dahil etmedi.
24 yaşındaki Cezayirli oyuncu Süper Lig’in 2. yarısındaki maçlarda forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunulan 28 kişilik oyuncu kadrosunda şu isimler yer aldı:
Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.
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